الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة بمحافظة الجوف اليمنية

صنعاء - (د ب أ):

تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، من تحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين في محافظة الجوف "143 كيلومترا شمال شرق صنعاء".

وقال بيان للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إن قوات الجيش نفذت هجومًا واسعاً على مواقع المليشيات بمديرية برط العنان شمالي غرب محافظة الجوف، وتمكنت من تحرير عدد من المواقع في جبال الظهرة الاستراتيجية.

وأضاف البيان، أن قوات الجيش وبإسناد مباشر من طيران الأباتشي التابع للتحالف العربي، تمكنت أيضاً من تحرير خط وجبل المهور ومواقع الخور وصيح بذات المديرية، كما فرضت حصارا خانقا على المليشيا في معسكر طيبة الاسم الاستراتيجي.

وتكمن أهمية خط وجبل المهور، في أنه أحد الطرق التي يستخدمها الحوثيون في نقل التعزيزات العسكرية لعناصرهم في المديرية.

وبحسب البيان، فإن العملية العسكرية لا تزال مستمرة "وسط تقدم لقوات الجيش الوطني، وانهيار واسع في صفوف المليشيات".

وأكد البيان سقوط خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين، دون أن تتضح حصيلتهم حتى الآن.

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر حتى الآن.

وتشهد عدد من الجبهات بمحافظة الجوف القريبة من الحدود السعودية معارك عنيفة بين الطرفين منذ نحو ثلاثة أعوام، في حين تخضع معظم المناطق في المحافظة لسيطرة الجيش المسنود بقوات التحالف العربي.