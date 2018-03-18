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الخارجية الإيطالية تعزي عائلة الضحية مريم مصطفى

08:45 م الأحد 18 مارس 2018
الخارجية الإيطالية تعزي عائلة الضحية مريم مصطفى

الطالبة المصرية مريم مصطفى

القاهرة (أ ش أ)

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية، عن خالص العزاء والوقوف بجانب عائلة الضحية المصرية مريم مصطفى التي قتلت بوحشية في مدينة (نوتنجهام) البريطانية، متمنية أن يتم تقديم المسئولين عن هذه الجريمة النكراء إلى العدالة.

وأضافت الوزارة- في بيان وزعته سفارة إيطاليا بالقاهرة اليوم الأحد- أن السفير الإيطالي في لندن يتابع شخصيا الحادثة بالتنسيق مع نظيره المصري، والذي تواصل معه أيضا هذا الصباح لتجديد تأكيده دعم كل إجراء سوف تتخذه السفارة المصرية للوصول في أقرب وقت ممكن إلى الحقيقة.

وأشارت إلى أن السفارة الإيطالية في لندن على استعداد لتقديم أية مساعدة لعائلة مريم.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الإيطالية مريم مصطفى نوتنجهام مريم عبد السلام

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