السفير الروسي بواشنطن: استفزازات في أمريكا خلال الانتخابات الرئاسية

موسكو (أ ش أ)

قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف اليوم الأحد، إن استفزازات وقعت في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال أنطونوف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك): "لا أستطيع أن أخبركم ماذا حدث مئة في المئة، ولكن للأسف كانت هناك أعمال استفزازية.. ربما لا ينبغي الصمت عن هذه الاستفزازات، وعلى كل فرد أن يعبر عن موقفه الثابت".

وأضاف أنطونوف أن السفارة الروسية لا تنوي إجراء أي تحقيقات.. مطالبًا الإدارة الأمريكية باتخاذ التدابير اللازمة.

جدير بالذكر أن مراكز الاقتراع في روسيا الاتحادية فتحت أبوابها اليوم لاستقبال الناخبين في كل جمهورية وإقليم روسي بدءًا من فلاديفوستوك في أقصى شرق البلاد وصولا إلى مقاطعة كالينينجراد في أقصى غرب البلاد.