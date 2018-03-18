ألمانيا: صواريخ كوريا الشمالية قادرة على بلوغ وسط أوروبا

برلين (أ ش أ)

حذر مسؤول بارز بجهاز الاستخبارات الاتحادي في ألمانيا، من أن صواريخ كوريا الشمالية قادرة حاليا على الوصول إلى ألمانيا ووسط أوروبا.

وقال نائب مدير جهاز الاستخبارات الاتحادي أولي ديهل - في كلمة ألقاها أمام المشرعين الألمان خلال اجتماع مغلق اليوم الأحد ونقلتها شبكة "يورو نيوز" الأوروبية - إن هذه التقديرات "مؤكدة".

على صعيد آخر، لفت ديهل إلى أن المباحثات التي تجرى بين كوريا الشمالية ونظيرتها الجنوبية تعد مؤشرا جيدا.

وكان دبلوماسي كوري شمالي بارز قد توجه اليوم إلى فنلندا لإجراء مباحثات مع مسئولين أمريكيين وكوريين جنوبيين وسط سلسلة من المقابلات الدبلوماسية قبل انعقاد القمة الكورية الشمالية-الأمريكية المرتقب إجراؤها نهاية مايو المقبل.

يذكر أن العلاقات بين الكوريتين تحسنت خلال الأسابيع الماضية بعد مشاركة كوريا الشمالية في دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية التي عقدت بمدينة "بيونج تشانج" في كوريا الجنوبية الشهر الماضي.