بلومبيرج: الصين تمول 85% من ناطحة سحاب العاصمة الإدارية الجديدة

كتب - هشام عبد الخالق:

ذكرت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية، أن البنوك الصينية سوف تقدم 85% من التمويل اللازم لبناء ناطحة السحاب في العاصمة المصرية الجديدة والبالغ قيمتها 3 مليار دولار، وذلك حسب تصريحات أحد المسؤولين في الشركة الحكومية الصينية المسؤولة عن مشروع العاصمة الجديدة.

وقال المسؤول الصني زاو كيانج، في حوار مع بلومبيرج: "إن وزارة الإسكان المصرية ستكون مسؤولة عن نسبة الـ 15% الباقية"، ورفض أن يعطي المزيد من التفاصيل.

ومن المتوقع - بحسب الوكالة - أن يشمل المشروع 20 برجًا شاهقًا وناطحة سحاب بارتفاع 385 مترًا، والتي ستُعد الأطول في أفريقيا، وقال خالد عباس مساعد وزير الإسكان إن مصر ستحصل على فترة من 36 حتى 42 شهرًا قبل أن تبدأ في دفع تلك الأموال، وذلك حتى اكتمال البناء، وأن شروط القرض لا يزال يتفاوض عليها، ولكن من المتوقع أن يكون معدل الفائدة ما بين 2% إلى 3%.

ويُعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أحد المشروعات الكبرى الرائدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي سيتم نقل الوزارات الحكومية والمصالح الإدارية إليها.