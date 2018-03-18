قرقاش: قطر دعمت الإرهاب ولا يمكنها نفي ذلك

كتبت- هدى الشيمي:

أكد وزير الدولة الإماراتي لشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش أن قطر دعمت ومولت الجماعات الإرهابية، والتي تشمل حزب الله والحشد الشعبي، وجبهة النصر.

وقال قرقاش، في تغريدات على حسابه بموقع تويتر،" من ٧٠٠ مليون دولار إلى مليار دولار دفعتها الحكومة القطرية إلى مجموعة معقدة من الجماعات الإرهابية تشمل حزب الله والحشد الشعبي والنصرة".

وتابع: "لا يمكن للدوحة أن تنفي ذلك على ضوء تراكم الأدلة والقرائن. دعم التطرّف والإرهاب محوّر الأزمة".

واعتبر المسؤول الإماراتي تحقيق صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، ومقال صحيفة الفاينانشال تايمز البريطانية الذي نُشر قبل أشهر، حول الفدية التي دفعتها الدوحة للحشد الشعبي، والنصرة وجماعات إرهابية أخرى يؤكد صحة الإجراءات ضد التطرّف والإرهاب ويبيّن أن هذه المواضيع في صلب الأزمة.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، نشرت في الـ14 من مارس الجاري، تحقيقًا يسرد تفاصيل الفدية التي دفعتها قطر لجماعات تُصنف على إنها إرهابية، من أجل اطلاق سراح عشرات الأمراء القطريين الذين ذهبوا في رحلة لصيد طائر "الحبارى" في صحراء العراق.

وبدأت الأزمة بين دول الخليج (السعودية والإمارات والبحرية) ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، في يونيو الماضي، إذ أعلنت الدول الأربع مقاطعة الدوحة، على خلفية اتهامها بدعم جماعات إرهابية وإيواء كيانات مطلوبة.