صور .. بشار الأسد يزور مواقع قواته في الغوطة الشرقية

كتبت – إيمان محمود

زار الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، منطقة الغوطة الشرقية بالقرب من مدينة دمشق، بعد نجاح القوات السورية في السيطرة على عدد من القرى خلال الأيام الماضية.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية السورية صورتين للأسد مع جنود الجيش السوري المتمركزين داخل الغوطة، قائلة "على خطوط النار في الغوطة الشرقية.. الرئيس الأسد مع أبطال الجيش العربي السوري".

وتسيطر فصائل المعارضة السورية المسلحة على الغوطة الشرقية منذ عام 2012، بعد أن فشلوا في السيطرة على مدينة دمشق، ليفرض الرئيس السوري بشار الأسد حصارًا مُطبقًا في عام 2013، تسببت في معاناة كبيرة للمدنيين الذين عانوا من القصف والجوع ونقص كافة مستلزمات الحياة.

وتقدمت القوات التابعة للحكومة السورية في عملية بدأت قبل شهر في أجزاء كثيرة من الغوطة الشرقية آخر معقل كبير للمعارضة قرب دمشق، وقسمت القوات الغوطة إلى ثلاثة جيوب أصغرها حرستا.