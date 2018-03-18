المعارضة الروسية: الناخبون يُجبرون على المشاركة في الانتخابات

كتبت- هدى الشيمي:

زعم معارضو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك ناخبين أجبروا على الذهاب إلى مراكز الاقتراع، بعد تعرضهم للتهديد والاضطهاد، من أجل ضمان فوزه بالرئاسة بنسبة عالية من الأصوات، بحسب ما نقلته وكالة رويترز الإخبارية.

ونقلت رويترز عن إيفان زدانوف، أحد مساعدي زعيم المعارضة أليكسي نافالني، والذي مُنع من المشاركة في السباق الانتخابي، أن مؤيديه الذين يراقبون العملية الانتخابية أكدوا تعرض بعض الأشخاص للانتهاكات في مراكز الاقتراع من قبل العاملين فيها.

وقال زدانوف إن بعض المنظمات ارسلت حافلات مليئة بالأشخاص إلى لجان الاقتراع، وأجبرت المواطنين على المشاركة في الانتخابات ومنح أصواتهم لبوتين.

وقال مراسلو رويترز في مراكز الاقتراع الروسية، إن العديد من الناخبين أخبروهم أنهم تلقوا تعليمات من رؤساهم في العمل بالذهاب إلى اللجان الانتخابية ومنح أصواتهم لبوتين، وطلبوا منهم التقاط صورة لأنفسهم وهم يدلون بأصواتهم حتى يتأكدوا من امتثالهم للأوامر.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية في روسيا، صباح اليوم الأحد، وتستمر عملية الاقتراع 22 ساعة، وحسب التشريعات الانتخابية الروسية، يبدأ التصويت اعتبارا من تمام الساعة الثامنة صباحا، وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لأقاليم روسيا وجمهورياتها ومقاطعاتها الـ85.

وكان إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي أول المناطق التي انطلق فيها الاقتراع، وذلك في الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت موسكو، الموافقة للـ8 صباحا بالتوقيت المحلي.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا نحو 97 ألف مركز، فيما يبلغ مجملها في موسكو وحدها 3620 مركزا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية ثمانية مرشحين، وهم حسب الترتيب الأبجدي: سيرجي بابورين عن "الاتحاد الشعبي الروسي"، ورجل الأعمال بافل غرودينين عن الحزب الشيوعي الروسي، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب "الليبرالي الديموقراطي الروسي"، والرئيس الحالي فلاديمير بوتين مستقلا، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك عن حزب "المبادرة المدنية"، ومكسيم سورايكين عن "شيوعيي روسيا"، ومفوض حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي عن حزب "يابلوكو" الليبرالي.