أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عيد الأم عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 محمد صلاح

سناتور أمريكي يتوقع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو المقبل

04:20 م الأحد 18 مارس 2018
سناتور أمريكي يتوقع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو المقبل

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

القاهرة- (مصراوي):

قال السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأحد إنه يتوقع انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو المقبل.

وقال كوركر لتلفزيون (سي.بي.إس) ”الاتفاق الإيراني سيكون مسألة أخرى تثار في مايو وفي الوقت الحالي لا يبدو أنه سيُمدد“.

وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترامب سينسحب من الاتفاق في 12 مايو، في نهاية مهلة لتمديد تعليق العقوبات على إيران بموجب الاتفاق، قال كوركر ”نعم“.

ترامب مجلس الشيوخ الأمريكي الاتفاق النووي الإيراني إيران

الخبر التالى:

المعارضة الروسية: الناخبون يُجبرون على المشاركة في الانتخابات

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان