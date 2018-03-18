سناتور أمريكي يتوقع انسحاب ترامب من الاتفاق النووي في مايو المقبل

القاهرة- (مصراوي):

قال السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الأحد إنه يتوقع انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو المقبل.

وقال كوركر لتلفزيون (سي.بي.إس) ”الاتفاق الإيراني سيكون مسألة أخرى تثار في مايو وفي الوقت الحالي لا يبدو أنه سيُمدد“.

وبسؤاله عما إذا كان يعتقد أن ترامب سينسحب من الاتفاق في 12 مايو، في نهاية مهلة لتمديد تعليق العقوبات على إيران بموجب الاتفاق، قال كوركر ”نعم“.