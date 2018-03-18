8 دول أوروبية لن تعترف بنتيجة الانتخابات الروسية في القرم

كتبت- هدى الشيمي:

اتفقت 8 دول أوروبية على عدم الاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية الروسية في شبه جزيرة القرم، بحسب ما نقله موقعه "UAWire" الأوكراني.

وقال الموقع إن وزراء خارجية الدنمارك، وإستونيا، ولاتيفيا، وليتوانيا، وبولندا، ورومانيا، والسويد، وأكرانيا أصدروا بيانًا مشتركًا، في الذكرى الرابعة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم، يؤكدون فيه أنهم لن يعترفوا بنتيجة الانتخابات.

وبحسب البيان، الذي نُشر على موقع وزارة الخارجية الأوكرانية، فإن "الاتحاد الأوروبي لن يعترف بنتيجة الانتخابات المُقامة شبه جزيرة القرم".

وأكد وزراء خارجية الدول الثمانية أنهم لن يسمحوا باختفاء أزمة شبه جزيرة القرم من الأجندة الدولية.

يُذكر، أن انتخابات الرئاسة الروسية أجريت اليوم، لأول مرة في شبه جزيرة القرم، بعد أربع سنوات من ضمها إلى روسيا، وشارك في التصويت سيرجي أكسيونوف، حاكم شبه الجزيرة.

وقال أكسيونوف قبل الإدلاء بصوته في مدرسة ساموكش للفنون في مدينة سيمفيروبول عاصمة الجمهورية: "صوتي قبُل. وأطلب من الجميع الحضور إلى مراكز الاقتراع، لأن البلاد بحاجة إلى أصواتكم"، بسحب ما نقله موقع روسيا اليوم.

ووصف أكسيونوف الانتخابات بـ"الحدث الأبرز" في شبه الجزيرة الروسية.

وانطلقت الانتخابات في روسيا صباح اليوم الأحد، وتستمر عملية الاقتراع 22 ساعة، وحسب التشريعات الانتخابية الروسية، يبدأ التصويت اعتبارا من تمام الساعة الثامنة صباحا، وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لأقاليم روسيا وجمهورياتها ومقاطعاتها الـ85.

وكان إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي أول المناطق التي انطلق فيها الاقتراع، وذلك في الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت موسكو، الموافقة للـ8 صباحا بالتوقيت المحلي.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا نحو 97 ألف مركز، فيما يبلغ مجملها في موسكو وحدها 3620 مركزا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية ثمانية مرشحين، وهم حسب الترتيب الأبجدي: سيرجي بابورين عن "الاتحاد الشعبي الروسي"، ورجل الأعمال بافل غرودينين عن الحزب الشيوعي الروسي، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب "الليبرالي الديموقراطي الروسي"، والرئيس الحالي فلاديمير بوتين مستقلا، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك عن حزب "المبادرة المدنية"، ومكسيم سورايكين عن "شيوعيي روسيا"، ومفوض حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي عن حزب "يابلوكو" الليبرالي.