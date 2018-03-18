منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: سنعلن غدًا تقييمنا للانتخابات الروسية

كتبت – إيمان محمود

قال رئيس بعثة مراقبة الانتخابات، يان بيتروسن، إن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أرسل فريقًا لمراقبة الانتخابات الرئاسية الروسية، مؤكدًا أنه سيعلن تقييمه للانتخابات بوجه عام غدًا.

وقال بيترسون "لدينا تقارير صادرة عن 291 فريقًا في جميع أنحاء روسيا.. لدينا الكثير من المعلومات للمعالجة قبل أن نتمكن من إعطاء الصورة الكاملة.. من المهم جدًا ألا نعبر عن أي رأي استنادًا إلى عدد محدود جدًا من الملاحظات .. بالتأكيد سيكون لدينا خلفية جيدة للتقييمات غدا".

وأضاف "إننا نغطي كامل روسيا. إنها بالطبع بلد ضخم يعني أن هناك 95000 مركز اقتراع ولن نكون قادرين على تغطية كل شيء، لكننا نغطي الكثير من آلاف مراكز الاقتراع، أتوقع سنرى بحلول نهاية اليوم عددهم، لكننا نغطي ما يكفي للحصول على مادة إحصائية لإعطاء تقييم عادل لما يحدث".

فيما قال نيكولاي ليفيتشيف عضو لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الأحد، إن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سحب 12 مراقبا مؤقتا للانتخابات الرئاسية من روسيا الاتحادية.

وأشار ليفيتشيف، إلى أن المراقبين يمثلون 14 منظمة دولية، وقال "معظم المراقبين من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أرسلتهم ألمانيا وعددهم 70 مراقبا والولايات المتحدة بعثت 51 مراقبا".

وانطلق سباق انتخابات الرئاسة الروسية اليوم الأحد، وتستمر عملية التصويت 22 ساعة، وحسب التشريعات الانتخابية الروسية، يبدأ التصويت اعتبارا من تمام الساعة الثامنة صباحا، وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لأقاليم روسيا وجمهورياتها ومقاطعاتها الـ85.

وكان إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي أول المناطق التي انطلق فيها الاقتراع، وذلك في الساعة الحادية عشرة ليلا بتوقيت موسكو، الموافقة للـ8 صباحا بالتوقيت المحلي.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في عموم روسيا نحو 97 ألف مركز، فيما يبلغ مجملها في موسكو وحدها 3620 مركزا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية الروسية ثمانية مرشحين، وهم حسب الترتيب الأبجدي: سيرجي بابورين عن "الاتحاد الشعبي الروسي"، ورجل الأعمال بافل غرودينين عن الحزب الشيوعي الروسي، والقومي فلاديمير جيرينوفسكي عن الحزب "الليبرالي الديموقراطي الروسي"، والرئيس الحالي فلاديمير بوتين مستقلا، والمرشحة الليبرالية كسينيا سوبتشاك عن حزب "المبادرة المدنية"، ومكسيم سورايكين عن "شيوعيي روسيا"، ومفوض حقوق رجال الأعمال في روسيا بوريس تيتوف عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي عن حزب "يابلوكو" الليبرالي.