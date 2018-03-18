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زوارق إسرائيلية تستهدف صيادين فلسطينيين شمالي غزة

03:26 م الأحد 18 مارس 2018
زوارق إسرائيلية تستهدف صيادين فلسطينيين شمالي غزة

البحرية الاسرائيلية

القاهرة - مصراوي:

استهدفت زوارق حربية إسرائيلية، الأحد، الصيادين ومراكبهم في بحر بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية محلية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن صيادين في شمالي القطاع، قولهم إن الزوارق الإسرائيلية طاردت الصيادين ومراكبهم في البحر، وفتحت مضخات المياه ونيران أسلحتها الرشاشة صوبهم.

واضطر الصيادون الفلسطينيون للهرب بمراكبهم إلى الساحل خوفا على حياتهم.

وتضرر مركب واحد للصيادين على الأقل، بينما لم يصب أحدهم بأذى.

وتطارد الزوارق الإسرائيلية بشكل يومي الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة، وكثيرا ما تعتقلهم وتستولي على مراكبهم، وتقتل بعضهم أحيانا.

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