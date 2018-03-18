مذيعة أمريكية تكشف كواليس 3 سنوات تفاوض لإجراء حوار مع محمد بن سلمان

كتبت- رنا أسامة:

كشفت الأمريكية نورا أودونيل، مذيعة برنامج "60 دقيقة"، كواليس مُقابلتها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والمُقرر إذاعتها في السابعة مساء اليوم الأحد (بتوقيت واشنطن)، الواحدة صباح غدٍ الاثنين (بتوقيت القاهرة).

ويصل بن سلمان الولايات المتحدة، بعد غدٍ الثلاثاء، في زيارة يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في إطار أولى جولاته الخارجية منذ تعيينه وليًا للعهد.

وقالت أودونيل، في تصريحات لصحيفة "عرب نيوز" السعودية، الأحد، إنه "لم تكن هناك قيود زمنيّة أو شروط مُسبقة لإجراء اللقاء الذي تم في العاصمة السعودية، الرياض، مُشيرة إلى أنها حظيت بتلك المقابلة بعد 3 سنوات من المفاوضات.

وتابعت: "بدا لي أن بن سلمان يرغب أن يُظهِر للشعب الأمريكي مُعتقداته ويُبت أن السعودية تتغير. ولي العهد أراد من الجمهور الأمريكي أن يفهمه".

وأوضحت أن المقابلة جاءت شاملة وصريحة على نحو ملحوظ، بما تطرّقت إليه من ملفات بارزة كحرب اليمن، وتحقيقات مكافحة الفساد التي احتُجِز على إثرها شخصيات رفيعة المستوى، من مسؤولين وأمراء ووزراء ورجال أعمال، في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي هذا الشأن، ذكرت أودونيل أن بن سلمان تحدّث خلال هذه المقابلة، لأول مرة، عمّا حدث في الريتز كارلتون، من منظوره. كما تحدّث بقوة عن إيران. وتطرّق إلى دور المرأة في المجتمع السعودي، وكيفية إساءة تفسير المتطرفين للإسلام سواء فما يتعلق بحقوق المرأة أو تعليمها. "أعتقد أن بعضًا من هذه الآراء جديرًا بالنشر"، وفق قولها.

وذكرت أودونيل أن فكرة إجراء حوار مع أحد أفراد الأسرة الحاكمة لاحت في الأفق منذ أبريل 2015، حينما أقنعت إدارة برنامج "60 دقيقة" بأن الحصول على مقابلة مع القيادة السعودية "فكرة تستحق المتابعة".

وأشارت إلى أنها التقت بن سلمان في يونيو 2016، بينما كان وليًا لولي العهد، في مقر إقامة السفير السعودي بواشنطن، في أول زيارة له إلى واشنطن. وبيّنت أنها سألته عن (رؤية 2030) وأبدت رغبتها لإجراء مقابلة معه شخصيًا.

وفي هذا الصدد، تقول أودونيل إنه "كان على معرفة ببرنامج 60 دقيقة، وشرحنا أن المقابلة لن تشمل مجرد الاجتماع في فندق لمدة 20 دقيقة، بل نريد القدوم إلى الرياض والحصول على وصول غير مسبوق إلى القصر الملكي.. أردنا من ذلك أن نعرف طريقته في قضاء عطلات نهاية الأسبوع وإطلاع الناس عليها".

وتابعت: "كنا واثقين من أننا سنحصل على المقابلة، ولكن لم يكن هناك ضمان".

وفي النهاية، حصلت المذيعة وفريق الإنتاج على الضوء الأخضر قبل شهر، مُشيرة إلى أن السعوديين لم يطلبوا أي أسئلة مسبقة، كما لم يرفضوا أي موضوع للنقاش، وظهروا على نحو "ليس لدينا شيء نخفيه".

وبيّنت أن المقابلة التي استغرقت 90 دقيقة، أُجريت منذ أسبوعين في المجمع الملكي في الدرعية، على المشارف الشمالية الغربية من الرياض، قبل فترة وجيزة من مغادرة بن سلمان إلى بريطانيا، موضحة أنه اختار التحدث باللغة العربية مع وجود ترجمة فورية من قِبل طاقم أمريكي.

وقالت: "عندما التقينا بن سلمان في مكتبه، كان يتحدث باللغة الإنجليزية، لأن المناقشة لم تكن رسمية. لكنه فضّل أن يتحدث بالعربية في المقابلة الرسمية، وكان يرد على كل الأسئلة بشفافية تامة". وأضافت: "لم يحاول التهرّب من أي سؤال".

وعن انطباعها عن بن سلمان بعد المقابلة، قالت أودونيل: "يبدو ناضجًا على نحو يفوق عمره، واثقًا للغاية، مفكرًا، صريحًا بشكل لا يصدق في إجاباته، وطموحًا"، مُشيرة إلى أن صعوده في هذه السن المبكرة يؤشّر على أنه يتمتع بثقة كبيرة من والده.

وأضافت: "لقد كُنا مفتونين بهذا الشاب الذي يسرع في تغيير المملكة، بشكل ملحوظ، ولا يوجد أي خلاف على أنه يتمتع بقوة هائلة، قوة غير مقيدة. لكنه رجل يؤمن بالانفتاح الذي يحتاج إلى التواصل، دون أن يُساء فهمه".

يُذكر أن برنامج "60 دقيقة"، يُعد أحد أشهر البرامج متابعة في العالم، ويعرض منذ 50 عامًا، وحاز العديد من الجوائز العالمية.