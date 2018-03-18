وزير الخارجية: نعمل على توحيد الجيش الليبي من أجل استقرار ليبيا

القاهرة (مصراوي)

قال وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، إن القاهرة تعمل على توحيد الجيش الليبي بهدف إرساء الاستقرار في البلد الشمال أفريقي الذي يعاني من فوضى منذ عدة سنوات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده شكري مع نظيره الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد الذي يزور القاهرة.

وقال شكري "نعمل على توحيد الجيش الليبي من أجل استقرار ليبيا".

وعقد عسكريون ليبيون اجتماعات عدة برعاية القاهرة لتوحيد الجيش الليبي، على مدى السنوات الماضية. وتعاني ليبيا من حالة من الفوضى وأعمال العنف منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالعقيد معمر القذافي وقتلته في وقت لاحق.

والبلد الان منقسم بين حكومتين كليهما مدعومة بمجموعة من المليشيات المسلحة.