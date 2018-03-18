الصليب الاحمر: أهالي الغوطة خائفون والممرات الإنسانية غير آمنة

كتبت – إيمان محمود

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا، اليوم الأحد، إن المدنيون المُحاصرون في الغوطة الشرقية خائفون ومختبئون في البيوت والملاجئ، واصفة الممرات الإنسانية التي وفرتها روسيا لإخراج المدنيين من المنطقة بـ"غير الآمنة".

وأضافت لجنة الصليب الأحمر –في حديث لشبكة سكاي نيوز- إنهم يحاولون التنسيق مع الهلال الأحمر السوري لإخراج حالات طبية حرجة من الغوطة الشرقية، موضحة أن عشرات المدنيين أصيبوا خلال محاولتهم الخروج من الغوطة الشرقية عبر الممرات الإنسانية.

وطالب الصليب الأحمر بضمان الحرية للنازحين الخارجين من منطقة الغوطة الشرقية.

وأكد الصليب الأحمر أن أولويته هي حماية المدنيين في الغوطة الشرقية لدمشق وتأمين مستلزماتهم الإنسانية، مضيفًا "الوضع في الغوطة بالمأساوي ونطالب كل الأطراف للسماح لنا بالوصول إلى المنطقة".

وأشار إلى أنه تم تأمين مساعدات إنسانية لـ50 ألف شخص خرجوا من الغوطة، مشددًا على أن المساعدات الإنسانية للمدنيين لا تزال غير كافية ولا توجد اتفاقات ثابتة مع الأطراف تضمن لهم إيصال المساعدات يومياً، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".