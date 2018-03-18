المرصد: القوات التركية والسورية تمشط عفرين وأنباء عن تورطها في أعمال نهب

القاهرة- (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات التركية بدأت مع فصائل المعارضة السورية الموالية لها تمشيط مدينة عفرين، التي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم الأحد السيطرة على مركزها.

وأوضح المرصد أنه لا تزال هناك جيوب لوحدات حماية الشعب الكردية تقاتل القوات التركية داخل المدينة وفي أطرافها. وأكد أنه تم رفع الأعلام التركية على المباني الرئيسية في المدينة ومقرات الإدارة الذاتية فيها.

وسيطرت قوات العملية التركية قبل قليل على بلدة المعبطلي التي تعد البلدة الوحيدة التي يقطنها مواطنون كرد من الطائفة العلوية.

وكشف المرصد عن تعرض عدد كبير من القرى لعمليات نهب من قبل قوات العملية، إذ جرى نهب آليات ومنازل وأدوات زراعية.

كما كشف عن أن ما لا يقل عن 1500 من مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية وقوات الدفاع الذاتي لقوا حتفهم منذ بدء العملية في الـ 20 من يناير الماضي، وذلك مقابل 496 من قوات العملية بينهم 78 جندياً من القوات التركية.

في غضون ذلك، أكد الناطق باسم "الجيش الوطني السوري" المعارض، والمشارك في العملية التركية، المقدم محمد الحمادين :"لقد سيطرت قواتنا اليوم على ناحية المعبطلي، وبذلك يكون أكثر من 97 بالمئة من منطقة عفرين تحت سيطرة الجيش السوري الحر".

ولم يصدر بعد أي تعليق عن الجانب السوري أو الكردي.