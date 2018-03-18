الجيش النيجيري يقتل أربعة من الميليشيات المسلحة شمال شرق البلاد

باوتشي- (د ب أ):

ذكر الجيش النيجيري أن قواته قتلت أربعة من أفراد الميليشيات المسلحة في ولاية باوتشي، شمال شرق نيجيريا، طبقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيشن" النيجيرية اليوم الاحد.

وذكر البريجادير جنرال، تكساس شوكو، مدير إدارة العلاقات العامة بالجيش عبر بيان صدر اليوم الاحد أنه تم اعتقال تسعة من أفراد الميليشيات أيضا.

وأضاف شوكو أن قوات اللواء 33مدفعية كانت تقوم بدورية أمس السبت، تعرضت لهجوم من قبل الميليشيات في بلدة نينجي.

وأضاف أن رجال الميلشيات أطلقوا النار على قوات الجيش.

وتابع أن القوات اشتبكت بعد ذلك مع أفراد الميليشيات، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم.

وأوضح أن قوات الجيش صادرت أيضا خمس بنادق و38 دراجة نارية وتسع دراجات.

وقال المتحدث باسم الجيش إن جنديا أصيب في الهجوم ونقل إلى منشأة طبية للعلاج.