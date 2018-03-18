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المعارضة السورية في الغوطة يبحثون وقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة

01:15 م الأحد 18 مارس 2018
المعارضة السورية في الغوطة يبحثون وقف إطلاق النار مع الأمم المتحدة

ارشيفية

القاهرة - (مصراوي):

قالت جماعة فيلق الرحمن السورية التي تمثل فصيل المعارضة الرئيسي في المنطقة الجنوبية من الغوطة الشرقية، اليوم الأحد، إنها تتفاوض مع وفد من الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار ودخول المساعدات وإجلاء الحالات الطبية العاجلة.

وقال وائل علوان المتحدث باسم فيلق الرحمن من مقره في اسطنبول في تسجيل صوتي ”نقوم بترتيب مفاوضات جادة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم“. وأضاف "أهم النقاط التي يجري تأكيدها والتفاوض على إجراءاتها هي وقف إطلاق النار وتأمين المساعدات للمدنيين وإخراج الحالات المرضية والمصابين لتلقي العلاج خارج الغوطة بضمانات أممية".

وذكر أن موضوع ”الخروج“ من الغوطة غير مطروح على الطاولةن بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

المعارضة السورية وقف إطلاق النار الأمم المتحدة الغوطة الشرقية

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