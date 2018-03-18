صور .. قوات "غصن الزيتون" ترفع العلم التركي وسط مدينة عفرين

القاهرة - (مصراوي):

رفعت القوات التركية والجيش السوري الحر المشاركان في عملية "غصن الزيتون"، العلم التركي وسط مدينة عفرين السورية، بعد انتزاعها من القوات التركية.

وعقب السيطرة بشكل تام على مركز عفرين، صباح اليوم الأحد، تواصل قوات غصن الزيتون، تمشيط المنطقة من جهة، ودخول المباني ذات الأهمية الاستراتيجية من جهة أخرى، بحسب "تي آر تي" التركية.

ودخلت القوات المشاركة في العملية مركز المدينة وسط التكبيرات، حيث رفعت العلم التركي على مبنى الإدارة المركزي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيطرة القوات المشاركة في "غصن الزيتون"، بشكل كامل، على مركز مدينة عفرين.

وأكّد أنّ قوات غصن الزيتون لم تقدم على أي خطوة من شأنها إلحاق الأذى بالمدنيين، وقال "لأننا لم نتجه إلى هناك للاحتلال، وإنما للقضاء على المجموعات الإرهابية".