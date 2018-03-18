مقتل شخص واحد في هجوم بقنبلة يدوية على مدرسة في كابول

كابول- (د ب أ):

قتل شخص واحد على الأقل في هجوم على مدرسة قرب منطقة الشرطة الثالثة عشرة بالعاصمة الأفغانية كابول، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الافغانية للانباء اليوم الأحد.

وذكرت مصادر أمنية أن المهاجم كان طالبا بالمدرسة، وكان يحاول إلقاء قنبلة يدوية على مجمع المدرسة.

وأضافت المصادر أن انفجار القنبلة اليدوية أسفر عن مقتل المهاجم وإصابة طالب آخر بجروح.

ولم يتم التأكد من الدافع الرئيسي وراء الهجوم حتى الآن، ولم يتضح بعد ما إذا كان المهاجم لديه صلات بالجماعات الإرهابية أم لا.

يأتي ذلك فيما قتل ثلاثة أشخاص على الاقل وأصيب أربعة آخرين في هجوم انتحاري في مدينة كابول في وقت سابق من أمس السبت.

ووقع الحادث بالقرب من منطقة الشرطة التاسعة بعد أن فجر مهاجم انتحاري مركبة معبئة بالمتفجرت.