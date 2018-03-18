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الصور الأولى من مركز عفرين بعد سيطرة القوات التركية

11:43 ص الأحد 18 مارس 2018
الصور الأولى من مركز عفرين بعد سيطرة القوات التركية

عفرين

القاهرة - (مصراوي):

تناقلت مواقع التواصل الصور الأولى لدخول قوات "الجيش السوري الحر" المدعوم من تركيا إلى مركز مدينة عفرين ووصولها دوار كاوا، بعد إعلان السيطرة الكاملة على مركز المدينة اليوم الأحد.

ونقلت شبكاة "روسيا اليوم هذه الصور، إذ أظهرت انتشار فصائل المعارضة السورية الممثلة هناك بما يسمى "الجيش السوري الحر"، والدبابات والمدرعات.

ويبدو في الصور مسلحو المعارضة السورية وهم يزيلون الرموز الكردية من صور وأعلام وتماثيل.

عفرين 2

الجيش السوري الحر عفرين القوات التركية

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