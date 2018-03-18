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مقتل قائد المشاة التركي خلال "غصن الزيتون"

11:40 ص الأحد 18 مارس 2018
مقتل قائد المشاة التركي خلال "غصن الزيتون"

القاهرة - مصراوي:

أعلنت السلطات التركية عن وفاة قائد مشاة الجيش التركي اليوم بعد إصابته بجروح خطيرة منتصف الشهر الجاري جراء الاشتباكات مع المسلحين الأكراد في عفرين حسب قناة "خبر ترك".

وذكرت القناة التركية، أن "قائد المشاة، وهو مدحت دونجي كان قد جرح في معارك "غصن الزيتون" في الـ15 من الشهر الحالي، وتم نقله إلى أحد مستشفيات تركيا متأثرا بجروحه، إلا أنه فارق الحياة اليوم".

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن اليوم أن قوات عملية "غصن الزيتون" سيطرت بالكامل على مركز مدينة عفرين، وتم رفع العلم التركي وسطها.

السلطات التركية قائد المشاة التركي غصن الزيتون الأكراد عفرين

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الصور الأولى من مركز عفرين بعد سيطرة القوات التركية

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