شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل تشاركان في الانتخابات الرئاسية الروسية

موسكو - (د ب أ):

بدأ التصويت في حوالي 1400 مركز اقتراع لأول مرة في الانتخابات الرئاسية الروسية في شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل، حيث يمكن أن يشارك ما يقرب من 8ر1 مليون ناخب ممن يحق لهم التصويت، طبقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للانباء اليوم الأحد.

وتم إنشاء مركزين انتخابيين خاصين: الأول في منطقة بناء الجسر عبر مضيق كيرتش، والثاني في قاعة داخل المبنى الذي تم تشييده حديثا في مطار سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم، وتم تسجيل 1483349 ناخبا في الجمهورية.

وفي الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، صباح اليوم الأحد، فتح 182 مركز اقتراع في مدينة سيفاستوبول أبوابهم، حيث يحق لأكثر من 310 ألف شخص الإدلاء بأصواتهم.

وتم تشكيل 180 مركزا في أربع مقاطعات من سيفاستوبول واثنين من المراكز المؤقتة المنفصلة، تم تأسيسهما في مستشفى المدينة رقم 1 والمستشفى البحري لأسطول البحر الأسود.

ويتابع المراقبون المعتمدون رسميا الانتخابات في شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، من بينهم مراقبون من فرنسا والنرويج وفنلندا والدنمارك وبريطانيا العظمى وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وإسرائيل والسويد وأوكرانيا وقبرص.

وبشكل عام يشارك 6ر3 ألف مراقب عام في جميع أنحاء شبه الجزيرة.