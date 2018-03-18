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بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية

09:58 ص الأحد 18 مارس 2018
بوتين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو – (أ ش أ):

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أنه كما هو معتاد عليه، ذهب الرئيس بوتين إلى مركز الاقتراع رقم 2151، والموجود بأكاديمية العلوم الروسية في موسكو للإدلاء بصوته.

وفتحت مراكز الاقتراع في العاصمة الروسية موسكو، أبوابها في الساعة الثامنة صباح اليوم الأحد، أمام الناخبين لاختيار رئيس البلاد لفترة رئاسية من 6 سنوات بعد تعديل القانون الروسي، حيث ستستمر ولاية الرئيس حتى العام 2024.

وبدأ العمل في موسكو في أكثر من 3600 مركز اقتراع، تقام في بعضها المعارض وأسواق صغيرة للمنتجات الزراعية، وبعض وسائل الترفيه.

وكذلك تم فتح أبواب مراكز الاقتراع في مدينة سان بطرسبورج، وشبه جزيرة القرم، وجميع مدن المنطقة الفيدرالية الوسطي، والمنطقة الفدرالية الشمالية الغربية، ومنطقة حوض نهر الفولجا، والمنطقة الفدرالية الجنوبية، ومنطقة شمال القوقاز الفيدرالية، وجميع المدن الروسية التي تعيش وفق توقيت موسكو وذلك حتى الساعة الثامنة مساء.

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بوتين الانتخابات الرئاسية الروسية موسكو شبه جزيرة القرم

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