الهند: مقتل خمسة مدنيين في قصف باكستاني على حدود كشمير

سريناجار (د ب أ)

ذكرت الشرطة الهندية أن خمسة أفراد من أسرة واحدة قتلوا اليوم الاحد، عندما أطلقت قوات باكستانية النار عبر خط وقف إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه.

واستهدفت قوات باكستانية مواقع وقرى هندية في منطقة بونش، على طول خط المراقبة، مستخدمة قذائف الهاون بعيدة المدى وأسلحة رشاشة.

وقال إس.بي فايد، رئيس شرطة الولاية "بسبب القصف من عبر قطاع بونش في بلدة بالاكوت، قتل خمسة مدنيين من أسرة واحدة وأصيب اثنان، يتلقيان العلاج في المستشفى".

وذكر مسؤول الشرطة المحلية، إس.دي. جاموال ان قرويا هو محمد رمضان وزوجته وثلاثة أبناء قتلوا، عندما استهدفت قذائف منزلهم في قطاع بالاكوت وأصيبت أبنتاه.

وأضاف جاموال أن قوات هندية ترد على إطلاق النار مع استمرار الاشتباك.

ويقسم خط المراقبة كشمير إلى منطقتين، إحداهما تخضع لسيطرة الهند والاخرى باكستان.

وخاضت الدولتان النوويتان في جنوب آسيا ثلاثة حروب، من بينها حربان بسبب إقليم كشمير، الذي تطالب كلا من البلدين بأحقيتها في السيطرة عليه بأكمله.