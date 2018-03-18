وفاة 4 أشخاص وبقاء أكثر من 10 محاصرين جراء حريق بفندق في الفلبين

مانيلا (د ب أ)

قال مسؤولون إن أربعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم جراء حريق اندلع في فندق بالعاصمة الفلبينية مانيلا اليوم الأحد ، مع بقاء أكثر من عشرة أشخاص آخرين محاصرين بداخله.

وقال رئيس دائرة الإطفاء ،جوناس سيلفانو، إنه من المعتقد أن الحريق قد بدأ في الطابق الثاني من فندق "ووترفرونت مانيلا بافيليون" في مدينة مانيلا، حيث كانت تجري أعمال تجديد.

وأوضح سيلفانو أن "عمليات إخماد الحريق والبحث والإنقاذ جارية".

وأفاد جوني يو ،رئيس مكتب الحد من مخاطر الكوارث في مانيلا، بأنه تم نقل أربعة أشخاص وهم فاقدين الوعي إلى مستشفى قريب ، ولكن أعلنت وفاتهم لدى وصولهم إلى المستشفى.

وأضاف أن أحد المتوفين هو من حراس الأمن ، ويجري تحديد هوية الثلاثة الآخرين.

وذكر أيضا أن فريق إنقاذ رصد 19 شخصا على الأقل محاصرين في الطابق الخامس ، ولكن لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن وسيلة لإخراجهم بأمان.

وقال يو "إنهم على قيد الحياة وعلى اتصال مستمر مع فريق الإنقاذ".

وأشار إلى أنه تم إجلاء جميع النزلاء من الفندق المؤلف من 350 غرفة.

وشوهد الموظفون يلهثون بحثا عن أنفاس يلتقطونها خلال نقلهم من الفندق ، وكان بعضهم يغطون أنوفهم بمناشف أو مناديل .

وحثت السلطات سائقي السيارات على الابتعاد عن المنطقة وسط انعدام الرؤية بسبب الدخان.

يذكر أن فندق "مانيلا بافيليون" تم افتتاحه في عام 1968 ، وكان يشهد أعمال تجديد منذ العام الماضي. ويقع في منطقة إرميتا السياحية الرئيسية في مانيلا.