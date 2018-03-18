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بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بالعاصمة موسكو

07:09 ص الأحد 18 مارس 2018
بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بالعاصمة موسكو

موسكو - (أ ش أ)
بدأ المواطنون الروس صباح اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في انتخابات يختارون فيها رئيسا لبلادهم لولاية مدتها 6 سنوات.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن التصويت بدأ في ربوع روسيا، مشيرة إلى أنه بحسب التشريعات الانتخابية الروسية يبدأ التصويت اعتبارا من تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الثامنة مساء بالتوقيت المحلي لأقاليم روسيا وجمهورياتها ومقاطعاتها ال85.

وكان إقليم كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي أول المناطق التي انطلق فيها الاقتراع وذلك في الساعة 11 ليلا بتوقيت موسكو الموافقة 8 صباحا بالتوقيت المحلي.

ويستغرق التصويت على نطاق البلاد 22 ساعة لينتهي في مقاطعة كالينينجراد غربي روسيا في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت موسكو الموافقة للثامنة مساء بالتوقيت المحلي.

الانتخابات الروسية موسكو الرئاسة الروسية

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