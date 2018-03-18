روسيا تتهم أمريكا بتدريب المعارضة السورية على تنفيذ هجمات كيميائية

(مصراوي)

قالت هيئة الأركان الروسية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لتوجيه ضربات عسكرية ضد النظام السوري باستخدام "صواريخ مجنحة".

وذكرت قناة العربية السعودية عبر موقعها الإلكتروني، أن موسكو اتهمت واشنطن أيضًا بتدريب عناصر من الجيش السوري الحر المعارض على تنفيذ هجمات كيميائية داخل سوريا.

وصرح، رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان الروسية، سيرجي رودسكوي، أن القوات الأمريكية في منطقة التنف السورية تقوم بتدريب مجموعات على استخدام السلاح الكيمياوي، ثم ترسلها إلى مناطق في الجنوب السوري قرب مدينة درعا.

وأضاف، بحسب العربية: "من المعروف لنا أن المدربين الأمريكيين في منطقة مدينة التنف يشكلون عدة مجموعات من المقاتلين لتنفيذ الاستفزازات باستخدام الأسلحة الكيمياوية".

وأضاف: "في بداية شهر مارس، تم إرسال مجموعات تخريبية إلى الجنوب. إلى منطقة خفض التصعيد، بالقرب من درعا، حيث تتمركز ما تسمى بجماعات الجيش السوري الحر، وهي تعد الاستفزازات لتفجير القنابل بأسلحة كيمياوية".