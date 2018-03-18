الأكراد يعلنون فرار أكثر من 150 ألفا من عفرين: لا يوجد ماء ولا مستشفيات

دمشق - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الكردية في مدينة عفرين السورية أن أكثر من 150 ألفا غادروا المدينة في الأيام القليلة الماضية.

ونقلت قناة سكاي نيوز بالعربية اليوم الأحد عن هيفي مصطفى العضو البارز في الهيئة المدنية التي تحكم عفرين قولها إن السكان فروا من المدينة الرئيسية إلى مناطق أخرى يسيطر عليها الأكراد في المنطقة وإلى مناطق تسيطر عليها الحكومة.

ووصفت الأوضاع بالمأساوية بالنسبة لمن هم في الداخل، مشيرة إلي أن من يخرجون من النازحين عن عفرين يبقوا في العراء دون ملاذ أو طعام.

بدوره ، قال ريزان حدو المستشار الإعلامي لوحدات حماية الشعب الكردية إنه لا يوجد ماء ولا مستشفيات داخل المدينة، مضيفا إن هناك مدنيين تحت الأنقاض ولا توجد إمكانية لإخراجهم.

وقد أشارت السلطات الكردية إلي أن قصفا جويا ومدفعيا تركيا انهمر على المنطقة خلال الليل في الأيام الماضية مما دفع عشرات الآلاف إلى الخروج من مدينة عفرين إما بالعربات أو سيرا على الأقدام.

يذكر أن الجيش التركي يشن غارات ، منذ يناير الماضي ، علي منطقة عفرين السورية ، التي تسيطر عليها قوات وحدات حماية الشعب وهي عناصر كردية سورية مسلحة ، وتنظر تركيا إلي هذه القوات علي أنها منظمة "إرهابية" تهدد المناطق الحدودية التركية مع سوريا .