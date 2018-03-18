البرلمان الصيني يعيد انتخاب "لي كه تشيانج" رئيسا للوزراء

بكين - (د ب أ)

اختار البرلمان الصيني اليوم الأحد، لي كه تشيانج، رئيسا للوزراء لفترة ثانية.

ومن داخل قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين، صوت 2964 مندوبا لصالح إعادة انتخاب لي، فيما صوت نائبان فقط ضده، وفقا لما ذكره البرلمان.

ويجعل المنصب من لي مسؤولا عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وتهدف الحكومة الصينية إلى الحفاظ على معدلات نمو اقتصادي عالية مع التحكم في مخاطر تضخم الديون في البلاد.