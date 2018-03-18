القبض على رجل اقتحم ملهى ليلي بسيارة في بريطانيا

لندن - (د ب أ)



ألقت الشرطة البريطانية القبض على شخص للاشتباه في شروعه في ارتكاب جريمة قتل، بعد أن اقتحم بسيارة ملهى ليلي جنوبي البلاد، ما أسفر عن إصابة عدد من الاشخاص، حسبما قالت الشرطة في وقت مبكر من اليوم الأحد.

وقالت الشرطة إنها لا تتعامل مع حادث الملهى الليلي في بلدة جرافسند على أنه إرهابي.

وذكرت الشرطة في بيان أنه "يعتقد أنه قد طلب من سائق السيارة مغادرة الملهى الليلي في وقت سابق من مساء السبت بعد مشاجرة"، مشيرة إلى إن "عددا من الاشخاص أصيبوا بجروح".