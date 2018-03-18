مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

مصراوي – (وكالات)



أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، عن مقتل شخصًا وإصابة آخر في إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في ولاية كاليفورنيا.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية إن الشرطة أكدت السيطرة على الأمر دون أي تهديد آخر على العامة.

وأضافت الوكالة أن الحادث وقع في مركز "ذا أوكس" التجاري في كاليفورنيا، وتم نقل المصاب إلى مستشفى قريب.

وحرصت الشرطة على منع المواطنين من الاقتراب من مكان الحادث.