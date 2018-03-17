أبرز الأحداث العالمية: مصر تطالب بريطانيا بالكشف عن تفاصيل مقتل مريم

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

طالبت مصر السبت بريطانيا بالكشف عن تفاصيل مقتل الطالبة مريم عبد السلام، وانتخاب البرلمان الصيني بالإجماع، شي جين بينج رئيسًا للصين لفترة ثانية، بالإضافة إلى دخول الجيش السوري الحر (المعارض) مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بعد نحو شهرين من انطلاق معركة غصن الزيتون لإخراج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، وغيرها من الأحداث العالمية نستعرضها في الصفحات التالية.