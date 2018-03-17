قطر ترفع دعوى ضد منتقدي حكومتها على الإنترنت في واشنطن

القاهرة - (مصراوى):

ذكرت وكالة رويترز، السبت، أن مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر أقام دعوى قضائية في الولايات المتحدة ضد أشخاص يقول إنهم يشنون حملة غير قانونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت لنشر معلومات كاذبة.

وقال المكتب في الشكوى التي قدمها ليل الجمعة لمحكمة بولاية نيويورك في مانهاتن إن المدعى عليهم استخدموا حسابات منذ أكتوبر تحت اسم (قطر إكسبوزد) على فيسبوك وتويتر ويوتيوب وموقع إلكتروني لنشر أخبار كاذبة عن حكومة قطر "تشمل الترويج لمعاقبة قطر".

وبحسب رويترز، وصف الموقع الإلكتروني نفسه بأنه "ملف عن الدولة الرائدة في رعاية التطرف في العالم" ويشير مرارا إلى ما يعتبره رعاية قطر للإرهابيين والجماعات الإرهابية.

وتقول الشكوى "منشورات وهجمات المدعى عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي لا تمثل رأيا أو خطابا سياسيا محميا من حيث المضمون والمحتوى والهدف".

ويسعى مكتب الاتصال الحكومي إلى تعويض لم يحدده في الشكوى. ولم يرد محام عن المكتب مقيم في الولايات المتحدة على طلبات للتعقيب يوم السبت.