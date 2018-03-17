انطلاق الانتخابات الرئاسية الروسية في أقصى شرق البلاد

القاهرة - (مصراوى):

بدأت مراكز الاقتراع في أقصى شرق روسيا باستقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات الرئاسة الروسية.

وقال موقع قناة "روسيا اليوم" إن الفارق في التوقيت بين العاصمة موسكو وأقصى شرق البلاد تسع ساعات، مضيفًا أن الحكومة الروسية أعدت 97.3 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء روسيا بالإضافة إلى 401 أخرى أعدت للانتخاب خارج البلاد، لاختيار مرشحهم لشغل منصب الرئاسة الروسية لولاية مدتها 6 سنوات.

ومن المقرر أن يتنافس في هذه الانتخابات 8 مرشحين، وهم سيرجي بابورين مرشح عن حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي"، وبافيل جرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي"، وفلاديمير بوتين، مرشح مستقل والرئيس الحالي للبلاد، وكسينيا سوبتشاك، مرشحة عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبيرالي، ومكسيم سورايكين، مرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، وبوريس تيتوف مرشح عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي، مرشح عن حزب "يابلوكو".

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن بوتين هو المرشح الأوفر حظًّا في الانتخابات، وأن فرص منافسيه تبدو معدومة تقريبًا، ومنها استطلاع حديث أظهر أن نحو 69% من الروس مستعدون للتصويت لبوتين، وهي النسبة التي تعكس معدلات تأييد ظلت ثابتة تقريبًا خلال السنوات الأخيرة رغم تعرض روسيا لهزات طفيفة في مراحل الأزمة الاقتصادية والمعيشية الطاحنة التي عاشتها.

ويحق التصويت فى الانتخابات لأى مواطن من الاتحاد الروسي، بلغ الـ18 من عمره وبكامل قواه العقلية، ومن غير الموجودين فى السجن بقرار من المحكمة، وحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية، تم تسجيل 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل الأراضى الروسية وخارجها، يحق لهم التصويت.