الكويت والفلبين يتوصلان إلى اتفاق بشأن العمالة المنزلية

القاهرة - (مصراوى):

أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، السبت بأن الكويت والفلبين وقعتا اتفاقا منظما لبعض شروط تشغيل العمالة المنزلية في الدولة الخليجية.

وقالت الوكالة إن الاتفاق جرى توقيعه في مانيلا يوم الجمعة بعد لقاء وفد كويتي زائر مع السلطات الفلبينية.

وذكرت "كونا" أنه جرى التطرق خلال محادثات الجانبين إلى أهمية فتح المجال أمام مكاتب الاستقدام الكويتية لجلب عمال فلبينيين

ونقلت الوكالة عن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية الكويتي السفير سامي الحمد قوله إن الاتفاق يحقق مصلحة الطرفين.

ونقل الحمد عن الجانبين تأكيدهما على عدم احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل المنزلي وعدم تحويل الكفالة، أي نقل العامل إلى صاحب عمل آخر، إلا بموافقة العامل المنزلي.

من جانبها، لم يصدر حتى الآن تعليق من الحكومة الفلبينية بهذا الشأن.

وأوقفت الفلبين إرسال عمال إلى الكويت في يناير بعد العثور على جثة عامل فلبيني مهاجر داخل مجمد في واقعة قالت مانيلا إنها الأحدث في سلسلة من حوادث إساءة المعاملة في الدولة الخليجية.

وطلبت السلطات الفلبينية من شركات الطيران الخاصة في البلاد إجلاء مواطنيها من الكويت خلال 72 ساعة، كما أرسلت السفارة الفلبينية في الكويت مذكرة شفوية إلى وزارة الخارجية الكويتية، لتأكيد ما إذا كانت الجثة الموجودة لخادمة فلبينية.

وتشير إحصاءات وزارة الخارجية الفلبينية إلى أن أكثر من 250 ألف فلبيني يعملون في الكويت معظمهم في مجال العمالة المنزلية. ويوجد أيضا عدد كبير في الإمارات والسعودية وقطر.