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مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية السورية في تفجير انتحاري بغوطة دمشق

10:09 م السبت 17 مارس 2018
مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية السورية في تفجير انتحاري بغوطة دمشق

أرشيفية

دمشق - (د ب أ):

سقط عشرات القتلى والجرحى من عناصر القوات الحكومية السورية اليوم السبت في تفجير انتحاري نفذه أحد مسلحي فيلق الرحمن التابع للجيش السوري الحر في منطقة الغوطة شرق العاصمة دمشق.

وقال مصدر في فيلق الرحمن لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "إن أكثر من 30 قتيلا وعشرات الجرحى من عناصر القوات الحكومية والمسلحين الموالين لها قد سقطوا في تفجير انتحاري نفذه أحد عناصر الفيلق في تجمع لهم في بلدة حمورية التي سيطرت عليها القوات الحكومية أمس".

ويعد هذا التفجير الانتحاري من العمليات القليلة التي تنفذها عناصر الفيلق ضد القوات الحكومية السورية.

دمشق القوات الحكومية السورية الغوطة الشرقية

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