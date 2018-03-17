زعيم اليمين المتطرف الإيطالي يزور أكبر حي للمهاجرين في البلاد

روما - (د ب أ):

زار السياسي الإيطالي المناهض للهجرة، ماتيو سالفيني، المنتمي إلى حزب الرابطة ، اليوم السبت، بلدية جنوبي البلاد تشتهر باستضافتها حيا ضخما "جيتو" للمهاجرين.

ووصل سالفيني إلى مدينة روزارنو، حيث يعيش ما يقدر بـ 2500 مهاجر في مخيمات مؤقتة ويعملون بشكل غير قانوني في جني الحمضيات ضمن مشروع تجاري تشرف عليه مافيا ندرانجيتا المحلية.

وفي يناير، بعد أن تسبب حريق في أحد المخيمات في مقتل امرأة نيجيرية، وصفت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" الموقع بأنه "أكبر جيتو في إيطاليا".

وتم انتخاب سالفيني، بعد أن حقق حزبه مكاسب كبيرة في الانتخابات العامة في الرابع من آذار/مارس عضوا بمجلس الشيوخ عن كالابريا، وهي المنطقة التي تشكل طرف الحذاء في خريطة إيطاليا وتضم روزارنو.

وكانت هذه مفاجأة، حيث كان حزب الرابطة حتى وقت قريب يصوِّر سكان كالابريا وغيرهم من أبناء جنوبي إيطاليا باعتبارهم فاسدين وكسالى، وكانوا يرغبون في انفصال شمالي إيطاليا الأكثر ثراءً.

إلا أن سالفيني غيّر اسم حزبه من "رابطة الشمال" إلى "الرابطة"، وتخلى عن خطابه المعادي لجنوبي إيطاليا وتبنى رسالة قومية، متشككة في الاتحاد الأوروبي ومناهضة للهجرة.