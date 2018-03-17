عشرات الآلاف من المتقاعدين يطالبون بزيادة في المعاشات عبر احتجاجات بمدن إسبانية

مدريد- (د ب أ):

خرج عشرات الآلاف من المتقاعدين إلى الشوارع في عدة مدن عبر إسبانيا، اليوم السبت، في إطار حملة غير مسبوقة للدعوة للحصول على معاشات تقاعدية أكثر عدالة.

وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدريد، إلا أن مسيرة ضخمة شقت طريقها في وسط العاصمة الإسبانية ، حيث تشير النقابات العمالية إلى أن نصف مليون شخص شاركوا في الاحتجاج.

وفي برشلونة ، شهدت العاصمة كتالونيا خروج نحو 30 ألف متقاعد إلى الشوارع ، بحسب الشرطة.

وكان العامل المحفز للاستياء بين المتقاعدين الإسبان هو المطالبة بزيادة نسبتها 25ر0% في معاشات التقاعد للسنة الخامسة على التوالي ، ما يترجم إلى زيادة تتراوح بين 2 و 6 يورو (50ر2 و 40ر7 دولار) في الشهر.

وقالت مجموعة من النساء خلال الاحتجاج في مدريد لـ(د ب أ): "الأمر محرج، نحن غاضبون". وقالت إحداهن: "لقد ارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير".

وذكر لويس جوتيريز ، وهو متقاعد يبلغ من العمر 68 عاماً: "كل عام نفقد القوة الشرائية.. يجب تعديل المعاشات لزيادة أسعار المنتجات الأساسية مثل الغاز والكهرباء والهواتف والطعام".

ووسط ضغوط متزايدة في الأيام الأخيرة ، لاسيما بعد احتجاجات جماهيرية في 22 فبراير أمام الهيئة التشريعية الوطنية في مدريد، عقد رئيس الوزراء ماريانو راخوي جلسة خاصة حول معاشات التقاعد في مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي.

وخلال الاجتماع، تعهد راخوي بتضمين زيادة في الحد الأدنى لمعاشات التقاعد ومعاشات الأرامل في الميزانية الاتحادية لهذا العام، والتي لم تتم الموافقة عليها بعد.