أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات الرئاسة عبد الله السعيد العملية الشاملة 2018 مريم عبد السلام شهادة أمان سد النهضة محمد صلاح

الجيش السوري الحر يدخل مدينة عفرين

09:21 م السبت 17 مارس 2018
الجيش السوري الحر يدخل مدينة عفرين

الجيش السوري الحر يدخل مدينة عفرين

دمشق- (د ب أ):

دخل الجيش السوري الحر اليوم السبت مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بعد نحو شهرين من انطلاق معركة غصن الزيتون لإخراج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية .

وقال قائد عسكري في الجيش الوطني السوري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "الجيش السوري الحر دخل المنطقة الصناعية غرب مدينة عفرين التي تبعد بنحو 200 م عن الحي الغربي في المدينة، بعد معارك مع مسلحي الوحدات الكردية".

وكان الجيش الحر استطاع اليوم التقاء قواته المهاجمة من شمال منطقة عفرين مع القوات التي تقاتل من جنوبه، وبذلك تم قطع منطقة عفرين إلى قسمين.

الجيش السوري الحر دمشق عفرين

الخبر التالى:

عشرات الآلاف من المتقاعدين يطالبون بزيادة في المعاشات عبر احتجاجات بمدن إسبانية

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان