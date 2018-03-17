الجيش السوري الحر يدخل مدينة عفرين

دمشق- (د ب أ):

دخل الجيش السوري الحر اليوم السبت مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي بعد نحو شهرين من انطلاق معركة غصن الزيتون لإخراج مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية .

وقال قائد عسكري في الجيش الوطني السوري في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "الجيش السوري الحر دخل المنطقة الصناعية غرب مدينة عفرين التي تبعد بنحو 200 م عن الحي الغربي في المدينة، بعد معارك مع مسلحي الوحدات الكردية".

وكان الجيش الحر استطاع اليوم التقاء قواته المهاجمة من شمال منطقة عفرين مع القوات التي تقاتل من جنوبه، وبذلك تم قطع منطقة عفرين إلى قسمين.