روسيا: أمريكا تستعد لضرب قوات الأسد بصواريخ مجنحة

القاهرة - (مصراوى):

صرح رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرجي رودسكوي، أن الولايات المتحدة تحضر لتوجيه ضربات ضد القوات الحكومية السورية باستخدام الصواريخ المجنحة.

وأوضح رودسكوي خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الدفاع الروسية، أن ثمة إشارات تفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحضر لضربات محتملة بصواريخ مجنحة من أساطيلها البحرية، انطلاقاً من الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي والبحر الأحمر، وذلك حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم".

وأضاف المسؤول العسكري الروسي أن الدول الضامنة للهدنة في سوريا، وهي روسيا وإيران وتركيا، نظمت ممراً إنسانياً آخر للخروج إلى حلب من منطقة وقف التصعيد في إدلب.

وأكد أن 3806 أشخاص خرجوا من إدلب إلى حلب عبر الممر الإنساني الذي جرى تنظيمه من قبل الدول الضامنة، في أبوالضهور وتل السلطان.

وذكر أنه عاد 20 ألفاً و841 شخصاً إلى ريف دير الزور في المنطقة المحاذية لشرقي الفرات، موضحاً أن العدد الأكبر من اللاجئين والبالغ أكثر من 12 ألف شخص، عادوا إلى بلدة الصالحية، حيث يقع مركز التنسيق الروسي المعني بمساعدة السكان المحليين.

جدير بالذكر، أن سلاح الجو الروسي بدأ بتوجيه ضربات جوية في الأراضي السورية في 30 سبتمبر 2015، وهذا بعد أن طلب الرئيس السوري بشار الأسد دعمًا عسكريًا من موسكو.

وأودت الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات في سوريا بحياة مئات الآلاف وأرغمت ملايين على النزوح فيما يعد أسوأ أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية كما جرت إليها قوى إقليمية وعالمية.