استطلاع: أغلبية الألمان يتمنون التقارب مع روسيا

برلين - (د ب أ):

أظهر استطلاع ألماني أن أغلبية الألمان يفضلون التقارب مع روسيا.

وقال 58 % من المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه اليكترونيا معهد سيفي لاستطلاعات الرأي بين 5042 مشاركا لصالح صحيفة "فيلت" الألمانية ونشرت نتائجه اليوم السبت إنهم يؤيدون ذلك.

في المقابل قال 26 % إنهم يدعمون النأي بألمانيا عن روسيا، بينما أعلن 14 % عن تأييدهم للنهج القائم حاليا في العلاقات مع روسيا.

وأظهر الاستطلاع أن أكثر من نادى بالتقارب مع روسيا هم أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا (81 % منهم)، يليهم أنصار حزب اليسار الألماني (72 % منهم) ثم أنصار الحزب الديمقراطي الحر (62 % منهم).

وعلى العكس من ذلك أعربت أقلية كبيرة من الخضر وحدهم عن تأييدها مزيدا من التباعد عن روسيا (44% منهم).

وأعربت نسبة 49% من أنصار حزب ميركل و47 من أنصار الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن تأييدها مزيدا من التقارب أكثر من التباعد عن روسيا.

وجغرافيا أظهر الاستطلاع أن الألمان في شرق البلاد يميلون للتقارب أكثر إلى روسيا (بنسبة 72 %) ، بينما كانت نسبة من يميلون إلى التقارب معها في غرب ألمانيا أقل بكثير (54%).