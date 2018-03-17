الجيش الوطني يحرر مواقع مطلة على معسكر استراتيجي وسط اليمن

صنعاء - (د ب أ):

تمكنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية اليمنية، اليوم السبت، من السيطرة على مواقع جديدة في محافظة البيضاء، وسط اليمن.

وقال مسعد الصلاحي، المدير العام لمديرية ناطع في محافظة البيضاء، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطني من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة ثانية، تمكنت فيها قوات الجيش من السيطرة على جبل ظهر و مفرق باعرف في مديرية الملاجم.

وتكمن أهمية هذه المواقع كونها مطلة على معسكر فضحة، أحد أهم المعسكرات الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وأكد الصلاحي، سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيات، دون أن تتضح حصيلتهم، "في حين فر العشرات من عناصرهم باتجاه المعسكر."

وذكر الصلاحي، أن المعارك لا تزال مستمرة باتجاه معسكر فضحة، وبمواقع أخرى في جبهتي ناطع ونعمان.

وتبرز أهمية محافظة البيضاء في أنها تربط بين المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والمحافظات الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وكانت قوات الجيش اليمني، قد أطلقت في ديسمبر الماضي ، عملية عسكرية من أجل تحرير محافظة البيضاء من الحوثيين، بإسناد من التحالف العربي، وتمكنت حتى الآن من السيطرة على معظم المواقع في مديريتي نعمان وناطع.