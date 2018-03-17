مظاهرات ضد جماعة بيجيدا اليمينية المتطرفة في جنوب ألمانيا

ميونخ - (د ب أ):

نظم أكثر من 35 جوقة غنائية وحوالي ألفي شخص مظاهرة اليوم السبت وسط مدينة ميونخ الألمانية ضد جماعة بيجيدا اليمينية المتطرفة رددوا خلالها أناشيد مناهضة للجماعة.

افتتح عمدة المدينة ديتر رايتر المسيرة التي أطلق عليها عنوان تجربة موسيقية (بروفة) حيث قال: "لن ندع مدينتنا يحطمها اليمينيون، واليوم نغني ضد ذلك".

تأتي هذه الفعالية احتجاجا على مسيرة أخرى أقامتها بيجيدا بمدينة درسدن في الثالثة من بعد ظهر اليوم وحضرها رئيس الجماعة لوتس باخمان.

وذكرت الشرطة أن حوالي 600 شخص لبوا دعوة المركز الثقافي بيليفو دي موناكو لإقامة هذه التظاهرة باستخدام الكورال الموسيقي وبمشاركة الجمهور.

وردد المشاركون في المسيرة في ميدان ماكس يوسف بلاتس أمام الأوبرا أغاني المحاربين مثل أغنية "بيلا كياو"، و "صرخة للحب" التي تؤديها فرقة "أطباء" الموسيقية.