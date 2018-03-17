مقتل 5 عراقيين و4 عناصر من داعش في حادثين منفصلين غربي كركوك

كركوك - (د ب أ):

أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم السبت بمقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة على أيدي عناصر تنظيم داعش في إحدى القرى غربي مدينة كركوك 250كم شمالي بغداد.

وأبلغت المصادر وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) "أن عناصر في تنظيم داعش تسللت إلى قرية طويلعة في ناحية الرياض غربي كركوك وقتلوا عائلة مكونة من خمسة أشخاص تنتمي إلى عشيرة الوشاحات وذلك لتعاونهم مع القوات الأمنية ثم لاذو بالفرار ."

وفي حادث منفصل، تمكنت القوات الأمنية العراقية من قتل أربعة عناصر من تنظيم داعش في عملية أمنية انطلقت اليوم غربي مدينة كركوك .

وأوضحت المصادر "أن القوات الأمنية نفذت عملية تمشيط في وادي أبو خناجر غربي مدينة كركوك واشتبكت مع أربعة من عناصر التنظيم تم قتلهم بين ناحيتي الرشاد والرياض".

وتشهد مناطق جنوب وغرب مدينة كركوك أعمال عنف تقودها جماعات مسلحة أبرزها تنظيم داعش الإرهابي، تُسفر عن مقتل وجرح العشرات في قوات الحشد الشعبي وقوات الشرطة والجيش العراقي بالإضافة إلى مدنيين.

وأسندت قيادة العمليات المشتركة إلى قوات مدربة من الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع والشرطة الاتحادية والجيش العراقي مسؤولية ملاحقة عناصر داعش والجماعات المسلحة من أجل ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار.