محتجون ينظمون مسيرة ضد الحكومة في جرادة المغربية للمطالبة بتوفير وظائف

الرباط - (د ب أ):

قال نشطاء إن نحو 4000 شخص خرجوا إلى الشوارع اليوم السبت في بلدة جرادة المضطربة الشهيرة بالفحم بشمال شرقي المغرب، في أحدث حلقة من الاضطرابات الاجتماعية في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وشهدت جرادة، وهي بلدة فقيرة، سلسلة من الاحتجاجات منذ ديسمبر، عندما لقي عاملان حتفهما في منجم فحم غير قانوني.

وتم إغلاق المناجم في البلدة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، لكن السكان المحليين يواصلون استخراجه بشكل غير قانوني، قائلين إنه ليس لديهم مصدر رزق آخر.

وأضاف النشطاء إن المتظاهرين تحدوا اليوم حظرا على المظاهرات ونظموا مسيرة سلمية في جرادة.

ودعا المتظاهرون إلى توفير وظائف ومشاريع تنموية في بلدتهم وإطلاق سراح المحتجين المحتجزين.

وقال مسؤولون محليون إن قوات الأمن منعت بعض المتظاهرين من تنظيم اعتصام في ساحة البلدة.

وأضاف المسؤولون السلطات الأمنية أبلغت المتظاهرين بأن احتجاجهم غير مصرح به وطالبتهم بالمغادرة .

وقد وعدت الحكومة بتحسين حياة سكان البلدة.