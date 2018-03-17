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قائد عسكري روسي : أمريكا تستعد لضرب اهداف حكومية سورية بالصواريخ المجنحة

04:12 م السبت 17 مارس 2018
قائد عسكري روسي : أمريكا تستعد لضرب اهداف حكومية سورية بالصواريخ المجنحة

سيرجي رودسكوي

موسكو- (دب ا):

قال رئيس غرفة العمليات في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، سيرجي رودسكوي، إن الولايات المتحدة تحضر لتوجيه ضربات ضد أهداف حكومية سورية باستخدام الصواريخ المجنحة.

وأضاف رودسكوي خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الدفاع الروسيةاليوم السبت، أن واشنطن دربت مسلحين في سوريا لتنفيذ استفزازات باستخدام أسلحة كيميائية، مضيفا أن المسلحين لم يتوقفوا عن محاولاتهم الاستفزازية تلك.

وأوضح أن المسلحين الموجودين جنوبي البلاد حصلوا على مواد كيميائية لتصنيع السلاح، تحت غطاء حمولات من المساعدات الإنسانية.

وفيما يخص العمليات الإنسانية، أكد رودسكوي أن أكثر من 44 ألف نسمة غادروا الغوطة الشرقية منذ بدء الهدنة الإنسانية، منهم 27 ألفا غادروها منذ صباح اليوم السبت، مشيرا إلى أن ممثلين عن الأمم المتحدة يشاركون في إخراج المدنيين من الغوطة الشرقي.

أمريكا الصواريخ المجنحة القوات المسلحة الروسية سوريا الغوطة الشرقية

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