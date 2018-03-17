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لافروف: الدعاية الغربية في واقعة العميل سكريبال " أصبحت أكثر وقاحة"

03:39 م السبت 17 مارس 2018
لافروف: الدعاية الغربية في واقعة العميل سكريبال " أصبحت أكثر وقاحة"

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو- (د ب أ):

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، التوصيف الغربي للصراع الخاص بواقعة تسميم العميل الروسي السابق سيرجي سكريبال، وأضاف أن هذا التوصيف أحادي الجانب.

وحسب بيان للخارجية الروسية، قال لافروف اليوم السبت إن " الدعاية الغربية للأسف أصبحت أكثر بدائية ووقاحة".

يشار إلى توتر العلاقات بين لندن وموسكو بسبب الخلاف حول تسميم العميل الروسي السابق وابنته في بريطانيا، وتشير البيانات البريطانية إلى أن سكريبال وابنته تعرضا لهجوم بمادة سامة كان قد تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي السابق، وتتهم بريطانيا روسيا بالمسؤولية عن هذه الواقعة.

في المقابل، تنفي موسكو هذه الاتهامات بشدة، وتقول إنه لا يوجد أدلة على ذلك، وتبادل الجانبان طرد دبلوماسيين.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف موسكو لندن

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