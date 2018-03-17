الجيش الجزائري يعلن تدمير 5 قنابل و4 مخابئ للإرهابيين بمنطقة القبائل

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر تدمير خمس قنابل وأربعة مخابيء للإرهابيين اليوم السبت بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إن ذلك جاء خلال عملية بحث وتمشيط بالولاية الواقعة وسط البلاد .

على صعيد آخر، أفادت الوزارة بأن مفرزة مشتركة للجيش وعناصر جهاز الدرك (يتبع وزارة الدفاع) وحراس الحدود، اعتقلت 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بمناطق متفرقة جنوبي البلاد.