الجيش الجزائري يعلن تدمير 5 قنابل و4 مخابئ للإرهابيين بمنطقة القبائل
الجزائر- (د ب أ):
أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر تدمير خمس قنابل وأربعة مخابيء للإرهابيين اليوم السبت بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل .
وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إن ذلك جاء خلال عملية بحث وتمشيط بالولاية الواقعة وسط البلاد .
على صعيد آخر، أفادت الوزارة بأن مفرزة مشتركة للجيش وعناصر جهاز الدرك (يتبع وزارة الدفاع) وحراس الحدود، اعتقلت 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بمناطق متفرقة جنوبي البلاد.
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