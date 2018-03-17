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الجيش الجزائري يعلن تدمير 5 قنابل و4 مخابئ للإرهابيين بمنطقة القبائل

03:02 م السبت 17 مارس 2018
الجيش الجزائري يعلن تدمير 5 قنابل و4 مخابئ للإرهابيين بمنطقة القبائل

الجيش الجزائري

الجزائر- (د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر تدمير خمس قنابل وأربعة مخابيء للإرهابيين اليوم السبت بولاية تيزي وزو عاصمة منطقة القبائل .

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي على موقعها الالكتروني، إن ذلك جاء خلال عملية بحث وتمشيط بالولاية الواقعة وسط البلاد .

على صعيد آخر، أفادت الوزارة بأن مفرزة مشتركة للجيش وعناصر جهاز الدرك (يتبع وزارة الدفاع) وحراس الحدود، اعتقلت 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة، بمناطق متفرقة جنوبي البلاد.

الجزائر الجيش الجزائري تدمير قنابل الارهاب

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