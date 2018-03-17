القوات الحكومية السورية تدخل بلدة كفر بطنا في الغوطة الشرقية

دمشق- (د ب أ):

أعلنت القوات الحكومية السورية دخولها بلدة كفربطنا في الغوطة الشرقية اليوم السبت.

وقال مصدر ميداني يقاتل مع القوات الحكومية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :" دخلت اليوم القوات بلدة كفر بطنا في قطاع الغوطة الغربي حيث تخوض معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة داخل البلدة ، وسط قصف مدفعي وصاروخي على مواقع المسلحين".

وأكد المصدر أن "عملية السيطرة على البلدة ستكون خلال الساعات القادمة بعد خروج المدنيين من البلدة حيث أصبحت العمليات العسكرية من قبل الجيش تسير بشكل أسرع ".

من جانبه، قال مصدر في الدفاع المدني في غوطة دمشق الشرقية أن" الطائرات الحربية السورية والروسية شنت أكثر من 30 غارة على مدينة حرستا شمال شرق العاصمة دمشق ، كما قصفت تلك الطائرات بلدة عين ترما وسقط ثمانية قتلى بينهم خمسة أطفال ".

وأضاف المصدر لـ( د. ب. أ) أن محاور بلدات كفربطنا وجسرين وحمورية تشهد معارك عنيفة وسط قصف مدفعي وجوي من القوات الحكومية التي قصفت مدينة دوما بصواريخ أرض أرض .

وبعد شهر من إطلاق القوات الحكومية عملية عسكرية في الغوطة الشرقية سيطرت على أكثر من 15 بلدة، وبقيت بلدات سقبا، وحزة ، وعين ترما ، وزملكا إضافة إلى حي جوبر الدمشقي ومدينتي حرستا ودوما تحت سيطرة فصائل المعارضة.